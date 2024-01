Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 51,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 51,22 EUR. Bei 51,28 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,16 EUR. Bei 51,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.076 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,39 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,33 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus