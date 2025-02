Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 54,46 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 54,46 EUR. Bei 54,48 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.768 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,36 EUR.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 EUR fest.

