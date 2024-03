Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 55,40 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 55,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 55,40 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 55,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.860 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 4,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 19,87 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,29 EUR.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

