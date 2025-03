Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Dienstagvormittag

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 51,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 51,78 EUR. Bei 51,92 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 51,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.200 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 12,94 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,31 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 8,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,61 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Siemens Healthineers baut zwei Krebsforschungszentren in Kanada

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer