Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Abschlägen

Um 15:53 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 57,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 57,16 EUR. Bei 57,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 312.801 Stück gehandelt.

Am 24.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 1,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Abschläge von 41,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,52 EUR.

Am 02.02.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.077,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.068,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

