Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 52,92 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 52,92 EUR zu. Bei 52,92 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 96.409 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 9,86 Prozent wieder erreichen. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 19,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,18 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

