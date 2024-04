Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 52,50 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 52,50 EUR abwärts. Bei 52,38 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 260.742 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,74 Prozent zulegen. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,45 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,29 EUR an.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 5,18 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

