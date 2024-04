Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 52,56 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 52,56 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 52,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.873 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,29 EUR aus.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,18 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,08 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2024 aus.

