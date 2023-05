Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 52,90 EUR zu. Bei 52,96 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.550 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 31,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 60,90 EUR an.

Am 10.05.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.346,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.068,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,01 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

