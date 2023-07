Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 52,46 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 52,46 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 765.315 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,32 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,14 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,04 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 10.05.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.346,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

