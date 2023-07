Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 50,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 50,90 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 50,82 EUR. Bei 51,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.177 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,04 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Healthineers hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,55 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 5.346,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,99 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Healthineers eingebracht

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers verdient