Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 45,49 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 45,49 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,25 EUR. Bei 45,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 11.892 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,68 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (40,32 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,37 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,96 EUR aus.

Am 02.08.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.186,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,03 EUR je Aktie.

