Aktienkurs im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit roten Vorzeichen

25.08.25 12:05 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 47,75 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 47,75 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 47,66 EUR. Mit einem Wert von 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 37.546 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Abschläge von 13,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

