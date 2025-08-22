Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 47,88 EUR nach.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 47,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 47,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 9.804 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,14 Prozent wieder erreichen. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,42 EUR im Jahr 2025 aus.

