DAX24.260 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,90 +0,2%Gold3.363 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Bayer, RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktie im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Verlusten

25.08.25 09:24 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 47,88 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,71 EUR -0,21 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 47,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 47,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 9.804 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,14 Prozent wieder erreichen. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,42 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren verdient

Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen