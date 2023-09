Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 46,85 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 46,85 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 46,75 EUR. Bei 47,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.973 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 40,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,53 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.201,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

