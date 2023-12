Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,98 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 52,98 EUR abwärts. Bei 52,68 EUR startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 412.661 Stück gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,21 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

