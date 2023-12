Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 52,98 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 52,98 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,68 EUR. Zuletzt wurden via London 412.661 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 59,21 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

