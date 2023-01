Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Mittag zu

Um 12:22 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 49,15 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,37 EUR. Bei 49,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.942 Stück gehandelt.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,00 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,39 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 09.11.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.164,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,07 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Frauenanteil in DAX-Vorständen hat 2022 zugenommen

Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: testing / Shutterstock.com