Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 49,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 138.637 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 61,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,32 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,53 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,39 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 09.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 6.000,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.164,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,07 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG