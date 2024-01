Aktienentwicklung

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag höher

26.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 52,24 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 52,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.439 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 10,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 15,03 Prozent Luft nach unten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR. Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden. Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025. Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren abgeworfen TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Handelsstart nach Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

