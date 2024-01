Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 51,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,1 Prozent auf 51,96 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 52,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,42 EUR. Zuletzt wechselten 293.829 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,78 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,57 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,99 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Handelsstart nach

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen