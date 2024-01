Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 52,14 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 52,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,42 EUR. Zuletzt wechselten 27.845 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 11,39 Prozent Luft nach oben. Am 14.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 14,86 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Handelsstart nach

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen