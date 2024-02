Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 54,70 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 54,70 EUR. Bei 54,76 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 66.778 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 58,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,85 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

