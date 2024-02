Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 55,50 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 55,50 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 327.444 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 4,65 Prozent Luft nach oben. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,02 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

