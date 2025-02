Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 54,48 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 54,48 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 241.297 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,34 Prozent. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 13,16 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,36 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im DAX

Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Montagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach