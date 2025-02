Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Mittwochvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 54,32 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 54,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.020 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (47,31 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 14,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,36 EUR aus.

Am 06.11.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,28 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Aktie aus.

