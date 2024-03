Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 55,40 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 55,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 53.846 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 60,29 EUR angegeben.

Am 01.02.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

