Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,28 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,28 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,28 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.779 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 5,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.176,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.077,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

