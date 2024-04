Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Freitagmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 52,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 52,42 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.992 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 18,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,18 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,08 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

