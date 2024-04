Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 52,86 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 52,86 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 52,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.510 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,29 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.



