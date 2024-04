Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers schiebt sich am Freitagvormittag vor

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 52,76 EUR nach oben.

Um 09:04 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 52,76 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.185 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 9,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,86 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,29 EUR.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,18 Mrd. EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

