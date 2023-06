Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 50,98 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 50,98 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 50,72 EUR. Bei 51,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 95.327 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 20,91 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,76 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.346,00 EUR – ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

