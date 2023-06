Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 50,44 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 50,44 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,44 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 320.912 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,06 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 60,76 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,55 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.346,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 29.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Aktie aus.

