Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,28 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,28 EUR an der Tafel. Bei 51,36 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.344 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 21,37 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,76 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.346,00 EUR im Vergleich zu 5.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 29.07.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

