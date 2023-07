Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Mittwochmittag ausgebremst

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 52,22 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 52,22 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,04 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 52,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.507 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 22,79 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,04 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.346,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 02.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 29.07.2024.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,99 EUR je Aktie.

