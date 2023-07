Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,76 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 52,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,76 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,54 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.920 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. 10,08 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 23,58 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,04 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 10.05.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.346,00 EUR – ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

