Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Montagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 51,20 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 51,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,18 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.808 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,55 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,49 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 31.07.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

