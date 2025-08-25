Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 47,48 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 47,48 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,32 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 119.016 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 23,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 EUR. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,42 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

