DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.277 ±-0,0%Nas21.474 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,41 -1,9%Gold3.384 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Notierung im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kurseinbußen

26.08.25 16:10 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 47,48 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,15 EUR -0,63 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 47,48 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,32 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 119.016 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 23,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 EUR. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,42 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren verdient

Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen