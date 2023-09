Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagmittag nordwärts

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 47,76 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 47,76 EUR zu. Bei 47,91 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 567.685 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 21,61 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 40,54 EUR. Mit Abgaben von 15,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,28 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 5.201,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.186,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Am 04.11.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2023 aus.

