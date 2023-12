Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 52,98 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 52,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,68 EUR. Zuletzt wechselten via London 412.661 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,21 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,65 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,23 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktienempfehlung zu Siemens Healthineers: Buy-Upgrade für Siemens Healthineers-Aktie durch UBS AG

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter