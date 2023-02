Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag freundlich

Um 04:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 50,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 419.155 Stück.

Bei 58,50 EUR erreichte der Titel am 01.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 24,60 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,03 EUR.

Am 02.02.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.077,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

