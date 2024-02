Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 55,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 55,60 EUR nach oben. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 205.726 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 4,46 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 20,16 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.176,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

