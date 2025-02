Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 53,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 53,34 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 52,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 412.614 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. 9,64 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,31 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 11,30 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,36 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 EUR fest.

