Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 53,44 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 53,44 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,86 EUR. Mit einem Wert von 53,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 531.267 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 8,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 12,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,36 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,18 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

