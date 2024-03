Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Um 18 Uhr live mit Salah-Eddine Bouhmidi: Volatilitätsindikatoren in der Praxis - Wie Sie die Schwankungen des Marktes nutzen können

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Februar 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Healthineers-Aktie angepasst

Siemens Healthineers-Aktie: Insider passt Depot an

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Nachmittag freundlich

Heute im Fokus

Telefonica Deutschland bald nicht mehr an der Börse? SÜSS MicroTec gibt starken Umsatzausblick. BMW-Aktie gerät nach Abstufung unter Druck. Wüstenrot wegen Versicherungsschäden in 2023 mit Gewinneinbruch. CTS Eventim knackt nach positiven Analystenreaktionen Rekordhoch. JENOPTIK will nach Gewinnsprung weiter wachsen. Aroundtown mit Milliardenverlust. Kretinsky vergrößert seine METRO-Beteiligung.