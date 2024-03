Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 55,46 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 55,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 55,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.552 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,29 EUR.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.077,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus