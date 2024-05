Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 53,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:47 Uhr 0,2 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,86 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 27.796 Stück.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Am 30.07.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

