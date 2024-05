Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 53,86 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 53,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,92 EUR. Bei 53,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.717 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 7,95 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 21,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Am 30.07.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

