Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 53,12 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 53,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.652 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 24,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,04 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Healthineers mit 0,55 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.346,00 EUR im Vergleich zu 5.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

