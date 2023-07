Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Donnerstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 52,64 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 52,64 EUR. Bei 52,64 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.532 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,40 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,04 EUR aus.

Am 10.05.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.346,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.068,00 EUR eingefahren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 1,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

